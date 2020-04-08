КАРИКАТУРА ДНЯ. Юрген Клопп — посредственный игрок, но отличный тренер

Героем новой работы известного карикатуриста Омара Момани стал 52-летний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Клопп: «Я был очень посредственным игроком».

Но он кто угодно, только не посредственный тренер», — прокомментировал свою работу Момани.

Большую часть карьеры игрока Клопп провел в немецком «Майнце». В качестве тренера, кроме «Ливерпуля», возглавлял «Майнц» и дортмундскую «Боруссию». С «Боруссией» Клопп дважды выигрывал чемпионат Германии, был обладателем Кубка и дважды Суперкубка Германии. С «Ливерпулем» выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.