КАРИКАТУРА ДНЯ. Юрген Клопп — посредственный игрок, но отличный тренер

Немецкий специалист намного успешнее в роли тренера, чем игрока

  • 08.04.2020 19:23
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Юрген Клопп — посредственный игрок, но отличный тренер
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Героем новой работы известного карикатуриста Омара Момани стал 52-летний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Клопп: «Я был очень посредственным игроком».

Но он кто угодно, только не посредственный тренер», — прокомментировал свою работу Момани.

Большую часть карьеры игрока Клопп провел в немецком «Майнце». В качестве тренера, кроме «Ливерпуля», возглавлял «Майнц» и дортмундскую «Боруссию». С «Боруссией» Клопп дважды выигрывал чемпионат Германии, был обладателем Кубка и дважды Суперкубка Германии. С «Ливерпулем» выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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Источник — Instagram

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