ВИДЕО. Алиев повторил топ-5 лучших голов и предупредил Кличко с Павелко

Футболистам приходится играть на ужасном поле стадиона «Восход»

  • 08.04.2020 14:12
  • 1509 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Алиев повторил топ-5 лучших голов и предупредил Кличко с Павелко
© YouTube

В новом видео на You-Tube канале Александр Алиев опубликовал видео со своими штрафными. Бывший футболист повторил 5 своих лучших голов.

Александр Алиев также обратился к мэру Киева и президенту УАФ: «Было непросто повторить голы на поле стадиона «Восход». А ведь нашим детям приходится играть в таких условиях. Я в шоке! Так еще и стадион хотят под застройку отдать. Надеюсь, мер Виталий Кличко сдержит слово и защитит стадион «Восход». А президент федерации Андрей Павелко поможет школе с нормальным полем».

 
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Источник — YouTube

(5 голосов)

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Комментарии
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 08.04.2020 15:01
    0
    павелко то поможет ! сколько отмоет бабла на этом,будет газон по цене олимпийского ))
    Ссылка
    Александр B
    online
      Александр B, 08.04.2020 14:55
    +1
    Один мат...бл...писд... Уровень конечно у Саши
    Ссылка
    Сергей Долина
    online
      Сергей Долина, 08.04.2020 14:52
    0
    Правильное обращение Алиева к властям, харошие удары, но если бы еще без мата, ведь дети смотрят!
    Ссылка
    Александр B
    online
      Александр B, 08.04.2020 14:55
    +1
    Один мат...бл...писд... Уровень конечно у Саши
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 08.04.2020 15:01
    0
    павелко то поможет ! сколько отмоет бабла на этом,будет газон по цене олимпийского ))
    Ссылка
    Сергей Долина
    online
      Сергей Долина, 08.04.2020 14:52
    0
    Правильное обращение Алиева к властям, харошие удары, но если бы еще без мата, ведь дети смотрят!
    Ссылка
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