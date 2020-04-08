FavBet запускает новую волну конкурса на самую оригинальную ставку

Компания FavBet продолжает свой уникальный конкурс, в котором болельщики могут самостоятельно выбрать, на что ставить. Предыдущий этап акции показал, что хоть спортивных соревнований почти и не осталось из-за карантина, существует масса других событий, на которые было бы интересно сделать свой прогноз. В частности, перейдет ли Неймар в Ингулец. Именно такую ставку предложил в прошлый раз клиент FavBet, благодаря чему победил в конкурсе.

FavBet вновь предоставляет возможность всем желающим предложить свои варианты ставок, будь это контакт с НЛО, курс доллара, дата, когда в Киеве выпадет первый снег или зацветут каштаны. Самые оригинальные варианты попадут в линию котировок, а их авторы получат бонус от FavBet.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно подписаться на Фаворит Спорт и в комментариях поста посвященного конкурсу написать вариант своей оригинальной ставки с указанием номера своего игрового счета. Также оставлять свои предложения можно с помощью гугл-формы.

Конкурс продлится до 3 апреля, а бонусы будут начисляться на игровые счета авторов лучших ставок по пятницам.