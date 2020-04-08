Легенда Ливерпуля попал в ДТП вместе с дочерью

Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йон-Арне Риисе сегодня ночью попал в ДТП вместе с 19-летней дочерью Арианой. Авария произошла в 2 часа ночи на трассе между Тенсбергом и Олесундом.

На дороге появилось препятствие, и, чтобы объехать его, Риисе был вынужден резко свернуть в сторону. 39-летний норвежец потерял контроль над авто и врезался в ограждение.

На момент прибытия скорой помощи и Риисе, и дочь находились в сознании. Они были госпитализированы, но сейчас чувствуют себя нормально и в ближайшее время покинут больницу.

Риисе выступал за «Ливерпуль» в 2001-2008 годах. Также он защищал цвета «Ромы», «Монако» и «Фулхэма». Свою карьеру защитник завершил в 2017 году.