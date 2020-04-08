Легенда Ливерпуля попал в ДТП вместе с дочерью

Йон-Арне Риисе обошелся без серьезных травм

  • 08.04.2020 13:03
  • 589 просмотров
  • 2 комментария
Легенда Ливерпуля попал в ДТП вместе с дочерью
© instagram.com/jariiseofficial

Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йон-Арне Риисе сегодня ночью попал в ДТП вместе с 19-летней дочерью Арианой. Авария произошла в 2 часа ночи на трассе между Тенсбергом и Олесундом.

На дороге появилось препятствие, и, чтобы объехать его, Риисе был вынужден резко свернуть в сторону. 39-летний норвежец потерял контроль над авто и врезался в ограждение.

На момент прибытия скорой помощи и Риисе, и дочь находились в сознании. Они были госпитализированы, но сейчас чувствуют себя нормально и в ближайшее время покинут больницу.

Риисе выступал за «Ливерпуль» в 2001-2008 годах. Также он защищал цвета «Ромы», «Монако» и «Фулхэма». Свою карьеру защитник завершил в 2017 году.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Dagbladet

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Manticora
    online
      Manticora, 08.04.2020 14:03
    0
    Еще бы выделила гол в ворота Евертона..
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 08.04.2020 13:49
    +1
    Шикарный удар у него был левой!!! Как сейчас помню тот гол в ворота МЮ....в 2001 году
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 08.04.2020 13:49
    +1
    Шикарный удар у него был левой!!! Как сейчас помню тот гол в ворота МЮ....в 2001 году
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 08.04.2020 14:03
    0
    Еще бы выделила гол в ворота Евертона..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности