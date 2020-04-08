Верес сократил зарплаты футболистов на 50%

Клуб Второй лиги пытается выжить во время карантина

  • 08.04.2020 12:25
  • 422 просмотра
  • 1 комментарий
Верес сократил зарплаты футболистов на 50%
© nkveres.club

Клуб Второй лиги «Верес» определился с режимом функционирования во время карантина.

На заседании наблюдательного совета было принято решение сократить зарплаты футболистов на 50% на период с 1 апреля до 15 июня. Сроки могут быть пересмотрены в зависимости от того, сколько времени будет продолжаться карантин.

Футболисты «Вереса» согласились с таким решением руководства клуба.

На данный момент клуб из Ровно занимает третье место в Группе А Второй лиги.

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Источник — ФК Верес

(4 голоса)

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Комментарии
    salamanka1982
      salamanka1982, 08.04.2020 14:09
    0
    Навіть найбагатший клуб Другої ліги погодився на зниження зарплати, а Дінамо мовчить
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 08.04.2020 14:09
    0
    Навіть найбагатший клуб Другої ліги погодився на зниження зарплати, а Дінамо мовчить
    Ссылка
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