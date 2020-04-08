Верес сократил зарплаты футболистов на 50%

Клуб Второй лиги «Верес» определился с режимом функционирования во время карантина.

На заседании наблюдательного совета было принято решение сократить зарплаты футболистов на 50% на период с 1 апреля до 15 июня. Сроки могут быть пересмотрены в зависимости от того, сколько времени будет продолжаться карантин.

Футболисты «Вереса» согласились с таким решением руководства клуба.

На данный момент клуб из Ровно занимает третье место в Группе А Второй лиги.