Верес сократил зарплаты футболистов на 50%

Клуб Второй лиги «Верес» определился с режимом функционирования во время карантина.
На заседании наблюдательного совета было принято решение сократить зарплаты футболистов на 50% на период с 1 апреля до 15 июня. Сроки могут быть пересмотрены в зависимости от того, сколько времени будет продолжаться карантин.
Футболисты «Вереса» согласились с таким решением руководства клуба.
На данный момент клуб из Ровно занимает третье место в Группе А Второй лиги.
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Источник — ФК Верес
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