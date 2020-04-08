А где Роналду? Сборная лучших партнеров Гиггза по Манчестер Юнайтед

Райан Гиггз является абсолютным рекордсменом «Манчестер Юнайтед» по количеству сыгранных матчей за английский клуб (963 игры).
А кто же сыграл вместе с ним больше всего матчей? Официальный сайт клуба собрал такою команду:
вратарь: Петер Шмейхель,
защитники: Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр и Денис Ирвин,
полузащитники: Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Никки Батт и Пол Скоулз,
нападающие: Уле-Гуннар Сульшер и Уэйн Руни.
Добавим, что в составе не нашлось места для некоторых звезд МЮ, таких как Криштиану Роналду и Эрика Кантона. Они сыграли меньше поединков.
Райан Гиггз защищал цвета «Манчестер Юнайтед» в период с 1990 по 2014 годы.
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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