ОСК Металлист могут превратить в госпиталь для больных коронавирусом

Также людей могут разместить на базе в Высоком

  • 08.04.2020 10:34
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ОСК Металлист могут превратить в госпиталь для больных коронавирусом
© ОСК Металлист

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что ОСК «Металлист» при необходимости могут превратить в госпиталь для больных коронавирусом.
 
«Мы сейчас рассматриваем возможность развернуть такой госпиталь на нашем «Металлисте». Уже мы группой специалистов, в том числе и врачей, инспектировали стадион и в ближайшее время мы определимся, сможем ли мы в тех боксах, которые там есть (там можно разместить большое количество людей), сделать такой госпиталь.
 
И на базе «Металлист» в поселке Высоком мы тоже имеем возможность разместить большое количество людей. Мы определяемся, будут ли это места для обсервации или же госпиталь.
 
Но на стадионе «Металлист» на 100% получили подтверждение от врачей, что там можно быстро развернуть госпиталь», – заявил Кучер.
 
Добавим, что сейчас стадион «Металлист» и база в Высоком находятся во владении государства. Эта арена домашняя для «Шахтера» и «Металлиста-1925».
 
Отметим, что по состоянию на 8 апреля в Украине было зарегистрировано 1 462 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 45 смертельных случаев.

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Источник — АТН

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