ОСК Металлист могут превратить в госпиталь для больных коронавирусом

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что ОСК «Металлист» при необходимости могут превратить в госпиталь для больных коронавирусом.



«Мы сейчас рассматриваем возможность развернуть такой госпиталь на нашем «Металлисте». Уже мы группой специалистов, в том числе и врачей, инспектировали стадион и в ближайшее время мы определимся, сможем ли мы в тех боксах, которые там есть (там можно разместить большое количество людей), сделать такой госпиталь.



И на базе «Металлист» в поселке Высоком мы тоже имеем возможность разместить большое количество людей. Мы определяемся, будут ли это места для обсервации или же госпиталь.



Но на стадионе «Металлист» на 100% получили подтверждение от врачей, что там можно быстро развернуть госпиталь», – заявил Кучер.



Добавим, что сейчас стадион «Металлист» и база в Высоком находятся во владении государства. Эта арена домашняя для «Шахтера» и «Металлиста-1925».



Отметим, что по состоянию на 8 апреля в Украине было зарегистрировано 1 462 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 45 смертельных случаев.

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