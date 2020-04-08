ВИДЕО. Прямо в бокал. Харатин совершил невероятный трюк

Полузащитник венгерского «Ференцвароша» Игорь Харатин на карантине совершил невероятный трюк.
Украинский футболист попал шариком для настольного тенниса прямо в бокал.
Забавно, что на втором видео через несколько бросков его жена разбила этот бокал.
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