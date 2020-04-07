Артем КРАВЕЦ: «Это не шутки. Не подвергайте риску родных и близких людей»

Украинский форвард «Кайсериспора» призвал соблюдать правила карантина

  • 07.04.2020 23:21
  • 162 просмотра
  • 1 комментарий
Артем КРАВЕЦ: «Это не шутки. Не подвергайте риску родных и близких людей»
© Instagram. Артем Кравец

Украинский форвард турецкого «Кайсериспора» Артем Кравец опубликовал пост с видео в Instagram, в котором призвал соблюдать правила карантина:

«Оставайтесь дома, не подвергайте риску ваших родных и близких людей! Мойте руки и будьте осторожны – это не шутки».

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 07.04.2020 23:46
    +1
    дятли
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 07.04.2020 23:46
    +1
    дятли
    Ссылка
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