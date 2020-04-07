Артем КРАВЕЦ: «Это не шутки. Не подвергайте риску родных и близких людей»

Украинский форвард турецкого «Кайсериспора» Артем Кравец опубликовал пост с видео в Instagram, в котором призвал соблюдать правила карантина:
«Оставайтесь дома, не подвергайте риску ваших родных и близких людей! Мойте руки и будьте осторожны – это не шутки».
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Источник — Instagram
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