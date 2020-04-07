Манчестер Юнайтед подписал молодого вратаря из Чехии

Английский «Манчестер Юнайтед» завершил подписание молодого чешского голкипера Радека Витека.

16-летний вратарь команды «Сигма» Оломоуц присоединится к английскому клубу в июле. Сделка была согласована еще в январе, но теперь она подтверждена чешским клубом.

Наставник чехов Ладислав Минар рассказал: «Я рад сообщить, что «Сигма» отправляет еще одного своего парня в топовый европейский клуб.

Переход игрока в столь юном возрасте – это, в первую очередь, большой престиж, который является наградой не только для клуба, но и для самого игрока за его усердную работу. Во-вторых, это еще и финансовый аспект».