Манчестер Юнайтед подписал молодого вратаря из Чехии

16-летний Радек Витек из «Сигмы» присоединится к манкунианцам в июле

  • 07.04.2020 21:25
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Манчестер Юнайтед подписал молодого вратаря из Чехии
© Twitter. Радек Витек

Английский «Манчестер Юнайтед» завершил подписание молодого чешского голкипера Радека Витека.

16-летний вратарь команды «Сигма» Оломоуц присоединится к английскому клубу в июле. Сделка была согласована еще в январе, но теперь она подтверждена чешским клубом.

Наставник чехов Ладислав Минар рассказал: «Я рад сообщить, что «Сигма» отправляет еще одного своего парня в топовый европейский клуб.

Переход игрока в столь юном возрасте – это, в первую очередь, большой престиж, который является наградой не только для клуба, но и для самого игрока за его усердную работу. Во-вторых, это еще и финансовый аспект».

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Источник — Evening Standard

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