ВИДЕО. Бэйл совместил гольф и футбол

Любовь Гарета Бэйла к гольфу известна всему футбольному мира. По мнению многих, именно чрезмерное увлечение гольфом мешает валлийцу в полной мере реализовать свой футбольный потенциал.

Во время карантина Бэйл нашел отличный способ совместить два своих любимых вида спорта:

Ранее Бэйл проиграл Пауло Дибале в шоу-матче по FIFA 20.