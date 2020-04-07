ВИДЕО. Бэйл совместил гольф и футбол

Игрок «Реала» совместил любимые виды спорта на карантине

  • 07.04.2020 21:12
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ВИДЕО. Бэйл совместил гольф и футбол
© instagram.com/garethbale11

Любовь Гарета Бэйла к гольфу известна всему футбольному мира. По мнению многих, именно чрезмерное увлечение гольфом мешает валлийцу в полной мере реализовать свой футбольный потенциал.

Во время карантина Бэйл нашел отличный способ совместить два своих любимых вида спорта:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@garethbale11 with them golf tekkers 🏌️‍♂️

Допис, поширений FootballWave : (@footballwave)

Ранее Бэйл проиграл Пауло Дибале в шоу-матче по FIFA 20.

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Источник — Instagram

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