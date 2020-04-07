ВИДЕО. Бэйл совместил гольф и футбол

Любовь Гарета Бэйла к гольфу известна всему футбольному мира. По мнению многих, именно чрезмерное увлечение гольфом мешает валлийцу в полной мере реализовать свой футбольный потенциал.
Во время карантина Бэйл нашел отличный способ совместить два своих любимых вида спорта:
Ранее Бэйл проиграл Пауло Дибале в шоу-матче по FIFA 20.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.