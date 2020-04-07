Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Минай хочет выйти в еврокубки через Кубок Украины»

Клуб Первой лиги имеет серьезные амбиции

  • 07.04.2020 15:13
  • 372 просмотра
  • 1 комментарий
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Минай хочет выйти в еврокубки через Кубок Украины»
© dynamo.kiev.ua. Михаил Кополовец

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец в интервью ТК «Футбол 1» рассказал о ситуации с коронавирусом на Закарпатье и амбициях команды.

«Люди на карантине, уже все закисли. Ладно бы неделю-две. Выходил в город – все люди грустные. Город пустой. У всех такое состояние – никто не знает, чего ждать дальше.

У «Миная» в первой лиге все идет хорошо, как по маслу. Команда конкурентоспособная, это видно по нашим матчам. У нас футбольный регион, хотелось бы, конечно, в УПЛ. Понимаем, что в УПЛ нужны немного лучшие финансовые условия, уровень зарплат – это все нужно поднимать.

Что будет после этой ситуации с коронавирусом – никто не знает. Думаю, что из первой лиги вылетит пару команд, президенты просто не смогут их удерживать. Мы хотим в УПЛ, команда конкурентоспособная, ребята хотят. Понимаем, что у команды нет 3 лет профессионального статуса. Мы изучали этот вопрос. УАФ виднее. Нам, конечно, хочется попасть в еврокубки через Кубок Украины.

Когда основывали «Минай», наш уровень был такой, что до второй лиги хотели добраться, стадион достроить. Никто же не думал, что мы сейчас можем играть в УПЛ. Что говорить о еврокубках, если эта команда еще 3 года назад играла на район, область. А мы говорим о Лиге Европы – это беспрецедентный случай», - сказал Кополовец.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 07.04.2020 16:43
    +1
    ще трохи перекриють контрабанду і "Минай" пропаде
    Ссылка
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 07.04.2020 16:43
    +1
    ще трохи перекриють контрабанду і "Минай" пропаде
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности