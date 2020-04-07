Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Минай хочет выйти в еврокубки через Кубок Украины»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец в интервью ТК «Футбол 1» рассказал о ситуации с коронавирусом на Закарпатье и амбициях команды.

«Люди на карантине, уже все закисли. Ладно бы неделю-две. Выходил в город – все люди грустные. Город пустой. У всех такое состояние – никто не знает, чего ждать дальше.

У «Миная» в первой лиге все идет хорошо, как по маслу. Команда конкурентоспособная, это видно по нашим матчам. У нас футбольный регион, хотелось бы, конечно, в УПЛ. Понимаем, что в УПЛ нужны немного лучшие финансовые условия, уровень зарплат – это все нужно поднимать.

Что будет после этой ситуации с коронавирусом – никто не знает. Думаю, что из первой лиги вылетит пару команд, президенты просто не смогут их удерживать. Мы хотим в УПЛ, команда конкурентоспособная, ребята хотят. Понимаем, что у команды нет 3 лет профессионального статуса. Мы изучали этот вопрос. УАФ виднее. Нам, конечно, хочется попасть в еврокубки через Кубок Украины.

Когда основывали «Минай», наш уровень был такой, что до второй лиги хотели добраться, стадион достроить. Никто же не думал, что мы сейчас можем играть в УПЛ. Что говорить о еврокубках, если эта команда еще 3 года назад играла на район, область. А мы говорим о Лиге Европы – это беспрецедентный случай», - сказал Кополовец.