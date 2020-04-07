Богдан ЛЕДНЕВ: «Два года подряд забивал в день рождения»

Но из-за карантина серия украинского хавбека «Зари» прервалась

  • 07.04.2020 14:59
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Богдан ЛЕДНЕВ: «Два года подряд забивал в день рождения»
© ФК Заря Луганск. Богдан Леднев

Во вторник, 7-го апреля, полузащитник луганской «Зари» Богдан Леднев празднует 22-летие.

— Пожалуй, это самый необычный день рождения в твоей жизни?
— Да, так и есть. Карантин, нахожусь дома со своей девушкой. Вдвоем и отметим скромненько. По-другому никак.

— В прошлом году праздник получился на славу. Помнишь?
— Конечно. Мы играли во Львове, на Кубок. Я забил гол, а «Заря» победила — 1:0

— Забил со штрафного?
— Да (улыбается).

— Какой день рождения из детства запомнился больше всего?
— Все были веселыми, ко мне всегда приходили в гости друзья. Хотя, сколько себя помню, 7-го апреля часто были какие-то матчи. Два года назад, кстати, в этот день я тоже забил. За дубль «Динамо», уже на 1-й минуте. Так что жаль, что в этом году матча не было. Прервалась серия.

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Источник — zbirna.com

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