КОНОПЛЯНКА: «Самая сильная — Бавария. Пару раз они смяли нас с Шальке»

Украинский полузащитник поделился мнением о немецком клубе

  • 07.04.2020 14:05
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КОНОПЛЯНКА: «Самая сильная — Бавария. Пару раз они смяли нас с Шальке»
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка

30-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка поделился мнением о «Баварии» периода его выступлений в Бундеслиге в составе «Шальке».

«Я играл против «Реала», «Барселоны». Если взять все, что я видел вживую, то «Бавария» — самая сильная. Они были на таком ходу, я не видел, чтобы так люди играли, настолько высока была дисциплина. Настолько высокий уровень футболистов, они понимали с полуслова.

Они отрабатывали до конца. Если счет 3:0, то для них это ничего не значит. Играли до свистка, только тогда останавливались. Они нас с «Шальке» так смяли пару раз», — рассказал Коноплянка.

Коноплянка выступал за «Шальке» с 2016-го по 2019-й годы.

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Источник — Динамомания

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