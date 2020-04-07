КОНОПЛЯНКА: «Самая сильная — Бавария. Пару раз они смяли нас с Шальке»

30-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка поделился мнением о «Баварии» периода его выступлений в Бундеслиге в составе «Шальке».
«Я играл против «Реала», «Барселоны». Если взять все, что я видел вживую, то «Бавария» — самая сильная. Они были на таком ходу, я не видел, чтобы так люди играли, настолько высока была дисциплина. Настолько высокий уровень футболистов, они понимали с полуслова.
Они отрабатывали до конца. Если счет 3:0, то для них это ничего не значит. Играли до свистка, только тогда останавливались. Они нас с «Шальке» так смяли пару раз», — рассказал Коноплянка.
Коноплянка выступал за «Шальке» с 2016-го по 2019-й годы.
Источник — Динамомания
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