КАРДАШ: Когда Лобановскому стало плохо, небо потемнело, как ночь наступила

Экс-игрок «Динамо» вспомнил роковой день в Запорожье

  • 07.04.2020 13:59
  • 584 просмотра
  • 2 комментария
КАРДАШ: Когда Лобановскому стало плохо, небо потемнело, как ночь наступила
© ФК Динамо Киев. Василий Кардаш

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Василий Кардаш вспомнил день, когда здоровье легендарного тренера Валерия Лобановского резко ухудшилось.

«Я был неподалеку, оставался в запасе. Наверное, никто не думал, что все настолько плохо. Календарная игра. Приехали в Запорожье. Готовимся к игре. Все идет нормально, ведем в счете...

Единственное - погода что-то такое вытворяла. Светло-светло, а тут раз - небо потемнело, как ночь наступила, хоть прожекторы включай на стадионе. Возможно, эти перепады давления и сказались на здоровье Валерия Васильевича. Мы до последнего верили, что все будет хорошо. Новость, что Лобановского больше нет с нами, шокировала. Просто поражены мы все были, это горе тяжело переживали», - сказал Кардаш.

Напомним, 7 мая 2002 года во время матча «Металлург» Запорожье - «Динамо» Лобановскому внезапно стало плохо. Прямо с тренерской скамьи он был доставлен в больницу Запорожья с диагнозом «инсульт». Тренер был сразу же прооперирован, но 13 мая в 20:35 он скончался.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2020 14:49
    0
    жаль, раз в сто лет такие рождаются, у нас так точно
    Ссылка
    Couch
    online
      Couch, 07.04.2020 14:41
    0
    Великий тренер!!! Светлая ему память
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2020 14:49
    0
    жаль, раз в сто лет такие рождаются, у нас так точно
    Ссылка
    Couch
    online
      Couch, 07.04.2020 14:41
    0
    Великий тренер!!! Светлая ему память
    Ссылка
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