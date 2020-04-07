КАРДАШ: Когда Лобановскому стало плохо, небо потемнело, как ночь наступила

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Василий Кардаш вспомнил день, когда здоровье легендарного тренера Валерия Лобановского резко ухудшилось.

«Я был неподалеку, оставался в запасе. Наверное, никто не думал, что все настолько плохо. Календарная игра. Приехали в Запорожье. Готовимся к игре. Все идет нормально, ведем в счете...

Единственное - погода что-то такое вытворяла. Светло-светло, а тут раз - небо потемнело, как ночь наступила, хоть прожекторы включай на стадионе. Возможно, эти перепады давления и сказались на здоровье Валерия Васильевича. Мы до последнего верили, что все будет хорошо. Новость, что Лобановского больше нет с нами, шокировала. Просто поражены мы все были, это горе тяжело переживали», - сказал Кардаш.

Напомним, 7 мая 2002 года во время матча «Металлург» Запорожье - «Динамо» Лобановскому внезапно стало плохо. Прямо с тренерской скамьи он был доставлен в больницу Запорожья с диагнозом «инсульт». Тренер был сразу же прооперирован, но 13 мая в 20:35 он скончался.