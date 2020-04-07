Богдан ЛЕДНЕВ: «Важно, чтобы все закончилось, и люди не болели»

Футболисту «Зари» надоело тренироваться в домашних условиях

  • 07.04.2020 13:49
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Богдан ЛЕДНЕВ: «Важно, чтобы все закончилось, и люди не болели»
© ФК Заря Луганск. Богдан Леднев

22-летний полузащитник луганской «Зари» Богдан Леднев рассказал, как проводит карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

— Тебе не надоело одному тренироваться?
— Да как не надоело? Думаю, все футболисты от этого уже устали. Да и определенности пока нет. Впрочем, мы потерпим — важнее, чтобы все это быстрее закончилось, и люди не болели. Работаю каждый день. Оборудовал в квартире специальный зал, там и занимаюсь. Стараюсь и с мячом тренироваться, но все это не заменит тренировок в общей группе.

— Ты еще не принял участие в челлендже от Криштиану Роналду?
— Пока нет, но уже запланировал. На днях попробую.

— Тебе уже 22. В молодежке осталось провести совсем немного времени. Пора попадать в другую сборную?
— Я ставлю перед собой такую цель. Буду стараться.

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Источник — zbirna.com

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