ВИДЕО. Цитаишвили провел онлайн-тренировку для юных игроков Динамо

19-летний полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили провел онлайн-тренировку для академической группы «Динамо» U-14 (футболисты 2006-го года рождения).
Футболисты соблюдают карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, но продолжают тренироваться в домашних условиях.
В текущем сезоне Цитаишвили провел за первую команду «Динамо» 5 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
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Источник — ФК Динамо Киев
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