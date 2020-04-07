Сергей РЫБАЛКА: «В ближайшее время Ребров возглавит хороший клуб»

Экс-хавбек «Динамо» высоко отозвался об украинском тренере

  • 07.04.2020 12:51
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Сергей РЫБАЛКА: «В ближайшее время Ребров возглавит хороший клуб»
© ФК Сивасспор. Сергей Рыбалка

30-летний украинский полузащитник «Сивасспора» Сергей Рыбалка, который ранее защищал цвета киевского «Динамо», поделился мнением о бывшем наставнике украинского клуба Сергее Реброве.

«При Реброве я все выиграл с «Динамо» — два раза чемпионат, Кубок. Он всегда учился, на выходных ездил на стажировки. Старался давать интересные тренировки, а не одни и те же каждый день. Ребров прогрессирует, верю, что в ближайшее время он возглавит хороший клуб. В «Динамо» тот футбол, который хотел видеть Ребров, приносил бы результат, независимо от имеющихся игроков. Сами посмотрите, сколько купили легионеров? Многих. Но помогали — единицы», — отметил Рыбалка.

Ребров был главным тренером «Динамо» с 2014-го по 2017-й годы. Сейчас специалист является наставником венгерского «Ференцвароша».

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Источник — Бомбардир

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