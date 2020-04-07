Клубы АПЛ, если сезон не доиграют, потеряют больше миллиарда фунтов

Самые большие потери понесут манчестерские клубы – «Сити» и «Юнайтед»

  • 07.04.2020 12:32
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Клубы АПЛ, если сезон не доиграют, потеряют больше миллиарда фунтов
© Твиттер Манчестер Сити

В случае если из-за пандемии коронавируса в мире нынешний сезон АПЛ не будет доигран, английские клуб потеряют очень весомую сумму. Издание The Daily Mail подсчитало возможные потери клубов АПЛ от ТВ-трансляций, проведения домашних матчей и коммерческой деятельности.

Самые большие потери понесут «Манчестер Юнайдет» и «Манчестер Сити», которые потеряют 116,4 и 109,3 миллионов фунтов соответственно. На третьем месте по недополученным доходам лидер чемпионата – «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» рискуют недополучить 102,6 миллиона фунтов.

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Источник — Daily Mail

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