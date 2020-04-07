Украина футбольная: Металлист 1925 играет в киберфутбол, батлы Металлурга

В эфир вышел новый выпуск информационно-аналитической программы ПФЛ «Украина футбольная». Гость – наставник «Диназа» Владимир Бондаренко.
Темы выпуска:
- «Ингулец» продолжает удивлять, «Черноморец» должен сыграться;
- «Металлист 1925» играет по календарю... в киберфутбол, а «Металлург» проводит батлы;
- Вторая лига в прицеле «Украина футбольной»: «Верес», «Калуш», «Диназ» и «Энергия».
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Источник — ПФЛ
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