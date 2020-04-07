Вирус добрался до футбола. От коронавируса умер экс-президент Буковины

В понедельник умер экс-президент «Буковины» Василий Федорюк. Об этом сообщил на своей странице в Facebook экс-глава ПФЛ Святослав Сирота. Федорюк умер в возрасте 72 лет

«Вчера от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба Буковина Черновцы Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю соболезнования его родным и близким. А остальные, все же, может быть, начнут понимать, что вирус есть, и он реальная угроза жизни», - написал Сирота.

Отметим, что Черновцы являются одним из эпицентров пандемии в Украине. Василий Федорюк занимал пост президента «Буковины» в 1993-1998 и 2007-2010 годах. Именно при нем «Буковина» в последний раз играла в Высшей лиге чемпионата Украины.