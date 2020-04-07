ТаТоТаке. Сколько получат Карпаты от следующего трансфера Карраскаля

Новый выпуск футбольной программы

  • 07.04.2020 10:13
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ТаТоТаке. Сколько получат Карпаты от следующего трансфера Карраскаля
© ТаТоТаке

Ведущие «ТаТоТаке» обустроили студию в квартире Сергея Болотникова, чтобы не оставить зрителей без свежих выпусков на карантине. 
 
01:53 - Оцениваем идею серебряного матча за ЛЧ между Динамо и Зарей
03:59 - Перенос Евро поможет или повредит нашей сборной?
05:06 - Кто круче - Ярмоленко или Коноплянка?
08:34 - Каштру против Фонсеки - чей Шахтер лучше?
10:54 - Комментируем слухи о Коваленко и Мудрике в Роме
13:23 - Гримм размазал украинский футбол в швейцарской прессе
15:38 - Сколько получат Карпаты от следующего трансфера Карраскаля
16:22 - Наши любимые футболисты
20:44 - Советуем крутые книги о футболе
23:08 - От скуки на карантине Спиваковский написал и сыграл песню

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Источник — ТаТоТаке

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