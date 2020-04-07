ВИДЕО. 21 год назад состоялся легендарный матч Динамо – Бавария

Киевляне были близки к выходу в финал Лиги чемпионов

  • 07.04.2020 09:49
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ВИДЕО. 21 год назад состоялся легендарный матч Динамо – Бавария
© ФК Динамо Киев

7 апреля 1999 года киевское «Динамо» провело один из самых памятных матчей в истории выступлений в рамках Лиги чемпионов.
 
В первой встрече полуфинального противостояния против «Баварии» киевляне дважды вели в счете в 2 мяча, но вcе же упустили победу за несколько минут до финального свистка.
 
В ответном матче немцы одержали минимальную победу 1:0 и вышли в финал на «Манчестер Юнайтед», которому уступили, возможно, в самой драматичной концовке финалов ЛЧ в истории. 
 
Лига чемпионов. Первый матч 1/2 финала. 
 
«Динамо» (Киев) – «Бавария» (Мюнхен, Германия) – 3:3
Голы: 1:0 - Шевченко (16), 2:0 - Шевченко (43), 2:1 - Тарнат (45), 3:1 - Косовский (50), 3:2 - Эффенберг (78), 3:3 - Янкер (88).
 
«Динамо»: Шовковский, Лужный, Головко, Ващук, Каладзе, Косовский, Шевченко, Ребров, Гусин, Хацкевич (Кирюхин, 81), Белькевич.
«Бавария»: Кан, Баббель, Куффур, Шолль (Циклер, 72), Штрунц, Маттеус, Эффенберг, Йеремис, Тарнат, Янкер (Даеи, 90), Салихамиджич.    

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Источник — Sport.ua

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