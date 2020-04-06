ВИДЕО. Звезды украинского футбола обратились к болельщикам

На официальном сайте Украинской ассоциации футбола обнародовано видео в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Руководители УАФ, игроки, тренеры и персонал национальной, молодежной, юношеской, женской, футзальной и киберфутбольной сборных страны обратились к болельщикам, призвав соблюдать карантин и рекомендации.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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