ВИДЕО. Звезды украинского футбола обратились к болельщикам

Руководители УАФ, игроки, тренеры и персонал призывают соблюдать карантин

  • 06.04.2020 23:55
  • 517 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Звезды украинского футбола обратились к болельщикам
© УАФ

На официальном сайте Украинской ассоциации футбола обнародовано видео в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Руководители УАФ, игроки, тренеры и персонал национальной, молодежной, юношеской, женской, футзальной и киберфутбольной сборных страны обратились к болельщикам, призвав соблюдать карантин и рекомендации.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    vs-vorota
    online
      vs-vorota, 07.04.2020 01:20
    0
    Даремно ти так.
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 07.04.2020 00:04
    0
    Ну и звезды) Это громко сказано. Проще нужно было назвать одни кроты, две девочки, один футзалист и Павелка.
    Ссылка
    vs-vorota
    online
      vs-vorota, 07.04.2020 01:20
    0
    Даремно ти так.
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 07.04.2020 00:04
    0
    Ну и звезды) Это громко сказано. Проще нужно было назвать одни кроты, две девочки, один футзалист и Павелка.
    Ссылка
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