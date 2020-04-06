Молодой игрок Шахтера сдал тест на коронавирус и узнал результат

Валерий Бондарь от имени клуба передал экспресс-тесты Харьковской области

  • 06.04.2020 23:09
  • 462 просмотра
  • 0 комментариев
Молодой игрок Шахтера сдал тест на коронавирус и узнал результат
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Игрок донецкого «Шахтер» Валерий Бондарь от имени клуба передал представителям властей Харьковской области 20 тысяч экспресс-тестов для выявления болезни COVID-19 и вручил им сертификаты на тесты:
 
«Я сам харьковчанин, а сейчас в Харькове «Шахтер» завоевывает трофеи. Мы, футболисты, чувствуем поддержку болельщиков во время матчей. Очень благодарны им за это. Я рад, что можем сейчас всей командой сделать доброе дело для моего родного города.

Главное – чтобы все наши болельщики сейчас оставались дома, соблюдали карантин и заботились о своих близких. Футбол скоро вернется в город, и мы будем рады видеть всех на наших матчах в Харькове».
 
Валерий Бондарь также выступил в роли добровольца и прямо во время передачи прошел экспресс-тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности