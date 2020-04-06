Молодой игрок Шахтера сдал тест на коронавирус и узнал результат

Игрок донецкого «Шахтер» Валерий Бондарь от имени клуба передал представителям властей Харьковской области 20 тысяч экспресс-тестов для выявления болезни COVID-19 и вручил им сертификаты на тесты:



«Я сам харьковчанин, а сейчас в Харькове «Шахтер» завоевывает трофеи. Мы, футболисты, чувствуем поддержку болельщиков во время матчей. Очень благодарны им за это. Я рад, что можем сейчас всей командой сделать доброе дело для моего родного города.

Главное – чтобы все наши болельщики сейчас оставались дома, соблюдали карантин и заботились о своих близких. Футбол скоро вернется в город, и мы будем рады видеть всех на наших матчах в Харькове».



Валерий Бондарь также выступил в роли добровольца и прямо во время передачи прошел экспресс-тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным.