ФОТО. Бородатый папа и суперзвезда. Как Шевченко поздравил сына с 6-летием

Главный тренер сборной Украины выложил трогательное фото в соцсети Instagram

  • 06.04.2020 22:51
  • 1882 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Бородатый папа и суперзвезда. Как Шевченко поздравил сына с 6-летием
© Instagram. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выложил трогательное фото в соцсети Instagram, поздравив сына Райдера с Днем рождения.

Знаменитый украинский футболист, отрастивший бороду, подписал фото с детьми: «С 6-м Днем рождения, наша суперзвезда Райдер. Мы любим тебя, маленький друг».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy 6th Birthday to our super star Ryder, we love you little buddy. 🎉🎉

Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.04.2020 23:41
    0
    Вітаємо українського козака, Райдера!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.04.2020 23:41
    0
    Вітаємо українського козака, Райдера!
    Ссылка
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