ФОТО. Бородатый папа и суперзвезда. Как Шевченко поздравил сына с 6-летием

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выложил трогательное фото в соцсети Instagram, поздравив сына Райдера с Днем рождения.
Знаменитый украинский футболист, отрастивший бороду, подписал фото с детьми: «С 6-м Днем рождения, наша суперзвезда Райдер. Мы любим тебя, маленький друг».
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Источник — Instagram
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