ФОТО. Цыганков соскучился по сборной Украины

22-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков признался, что соскучился по украинской национальной команде.

«Я искренне скучаю», — написал Цыганков в Instagram, комментируя свое фото в футболке сборной Украины.

В активе Цыганкова 20 матчей за сборную Украины, где он забил 3 мяча.