АНДРИЕВСКИЙ: «Если не хватает нагрузки, занимаюсь два раза в день»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский рассказал, как устроен его обычный день на карантине, а также поделился своими предпочтениями по книгам и фильмам.
- Александр, как много времени уходит на тренировку каждый день? В основном занимаешься утром или ближе к вечеру?
- В основном стараюсь заниматься в первой половине дня, в среднем на тренировку уходит часа два. Бывает, что не хватает нагрузки, и тогда занимаюсь два раза в день.
- Как выглядит стандартная тренировка на карантине?
- Утром приезжаю на базу, там занимаюсь беговой работой, а дома в основном статические упражнения на все группы мышц.
- На базу как часто удается ездить?
- В принципе, каждый день, поскольку там идеальные условия для выполнения беговой работы.
- Видеться с партнерами не получается на карантине? Может, созваниваешься с кем-то, обсуждаете какие-то упражнения?
- Действительно, с ребятами только по видеосвязи можем видеться. А общаюсь со многими, сейчас времени точно на это хватает (смеется).
- Соскучился уже за футболом? Или, наоборот, на карантине есть возможность отвлечься от него?
- Конечно, скучаю. Сейчас смотрю архивные матчи еврокубков, нравятся поединки времен Шевченко в «Милане» и Роналдиньо в «Барселоне».
- Некоторые ребята организовались в группы и «рубятся» онлайн в Сounter Strike. Ты играешь во что-то?
- У меня другие предпочтения — я играю в FIFA по сети с ребятами.
- Сейчас есть достаточно времени, чтобы почитать, посмотреть фильм. Что можешь посоветовать, на что стоит обратить внимание?
- Из книг рекомендую к прочтению произведения Ричарда Баха – «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», «Мост через вечность», «Биплан». Если говорить о фильмах, то предпочитаю ленты как на спортивную тематику («Легенда №17», «Гонка»), так и детективы («Невидимый гость»). Также хорошие впечатления остались после просмотра сериала «Нарко» об истории жизни знаменитого наркоторговца Пабло Эскобара.
Источник — ФК Динамо Киев
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