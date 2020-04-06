Томас ГРИММ: «Проект VAR в Украине находится в надежных руках»

Но точную оценку нововведению можно будет дать только по завершении сезона

  • 06.04.2020 20:48
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Томас ГРИММ: «Проект VAR в Украине находится в надежных руках»
© Footboom. Томас Гримм

Президент УПЛ Томас Гримм поделился мнением об эффективности VAR в чемпионате Украины.

«Я думаю, что внедрение VAR в матчах УПЛ до сих пор было успешным, главным образом потому, что этот проект находится в очень хороших руках на уровне УАФ. Лучано Лучи и его сотрудники тщательно проанализировали опыт других лиг и подготовили его реализацию в Украине по самым высоким, насколько это возможно, стандартами. Однако более детальную оценку можно будет дать после окончания этого сезона», — считает Гримм.

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Источник — УПЛ

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