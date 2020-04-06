Олег ФЕДОРЧУК: «Чемпионат Украины должен быть доигран даже в турборежиме»

Специалист поделился мнением о том, как стоит завершить украинское первенство

  • 06.04.2020 19:29
  • 283 просмотра
  • 4 комментария
Олег ФЕДОРЧУК: «Чемпионат Украины должен быть доигран даже в турборежиме»
© ФК Энергия. Олег Федорчук

Украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением о том, как стоит завершить чемпионат Украины в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы видим, что УЕФА сейчас уже настоятельно рекомендует всем национальным ассоциациям доиграть нынешний сезон, и это логично. Один из главных вопросов: кто именно будет играть в еврокубках в следующем сезоне? Я считаю, что и наш чемпионат должен быть доигран, ведь самое главное — чтобы все участники соревнования были в равных условиях и доказывали все на футбольных полях. Да, у футболистов может быть меньше отпуск летом, но ничего страшного, они сейчас отдыхают. Поэтому, повторюсь, чемпионат должен быть доигран, пусть даже в турборежиме, но доигран», — отметил Федорчук.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамо Киев от Шурика

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 06.04.2020 19:58
    0
    Какой тренер, такие и "умозаключения"...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.04.2020 19:46
    +1
    9-ть туров через день? А сколько надо на вхождение в игровой режим? Или с карантина на поле, а потом все в травматологию? Где вас таких стахановцев взяли?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 06.04.2020 19:43
    +2
    турбо режим це як? тільки перший тайм зіграти?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 06.04.2020 19:41
    +1
    турборежим это для 73% хорошо.
    а для здравомыслящих людей это синоним непрофессионализма и ИБД
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 06.04.2020 19:43
    +2
    турбо режим це як? тільки перший тайм зіграти?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.04.2020 19:46
    +1
    9-ть туров через день? А сколько надо на вхождение в игровой режим? Или с карантина на поле, а потом все в травматологию? Где вас таких стахановцев взяли?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 06.04.2020 19:41
    +1
    турборежим это для 73% хорошо.
    а для здравомыслящих людей это синоним непрофессионализма и ИБД
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 06.04.2020 19:58
    0
    Какой тренер, такие и "умозаключения"...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности