Олег ФЕДОРЧУК: «Чемпионат Украины должен быть доигран даже в турборежиме»

Украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением о том, как стоит завершить чемпионат Украины в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы видим, что УЕФА сейчас уже настоятельно рекомендует всем национальным ассоциациям доиграть нынешний сезон, и это логично. Один из главных вопросов: кто именно будет играть в еврокубках в следующем сезоне? Я считаю, что и наш чемпионат должен быть доигран, ведь самое главное — чтобы все участники соревнования были в равных условиях и доказывали все на футбольных полях. Да, у футболистов может быть меньше отпуск летом, но ничего страшного, они сейчас отдыхают. Поэтому, повторюсь, чемпионат должен быть доигран, пусть даже в турборежиме, но доигран», — отметил Федорчук.