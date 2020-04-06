Томас ГРИММ: «У УПЛ было заманчивое предложение»

Президент УПЛ Томас Гримм рассказал, интересна ли украинская лига зарубежным телеканалам.

«Конечно. У УПЛ есть возможность предложить очень привлекательный продукт по сравнению с другими лигами. Но чтобы вести переговоры о финансово привлекательных контрактах, нам нужен единый пул. В начале этого сезона УПЛ получила довольно заманчивое предложение, но его было невозможно принять, потому что не было возможности предоставить все матчи УПЛ. К сожалению, этот большой шанс был упущен, и я чувствую, что подобное предложение еще не скоро поступит. Кроме того, в будущем ситуация с коронавирусом будет иметь негативное влияние на коммерческую ценность всех коммерческих прав», — отметил Гримм.