Томас ГРИММ: «У УПЛ было заманчивое предложение»

Но для продажи прав на телетрансляции необходим единый пул, считает президент организации

  • 06.04.2020 18:51
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Томас ГРИММ: «У УПЛ было заманчивое предложение»
© УПЛ. Томас Гримм

Президент УПЛ Томас Гримм рассказал, интересна ли украинская лига зарубежным телеканалам.

«Конечно. У УПЛ есть возможность предложить очень привлекательный продукт по сравнению с другими лигами. Но чтобы вести переговоры о финансово привлекательных контрактах, нам нужен единый пул. В начале этого сезона УПЛ получила довольно заманчивое предложение, но его было невозможно принять, потому что не было возможности предоставить все матчи УПЛ. К сожалению, этот большой шанс был упущен, и я чувствую, что подобное предложение еще не скоро поступит. Кроме того, в будущем ситуация с коронавирусом будет иметь негативное влияние на коммерческую ценность всех коммерческих прав», — отметил Гримм.

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Источник — УПЛ

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