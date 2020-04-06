ВИДЕО. Болбат поддержал челлендж от Роналду

26-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Болбат принял участие в челлендже, запущенном португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Болбату удалось выполнить упражнение 123 раза за 45 секунд.
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