Украина футбольная: Ингулец удивляет, Черноморец должен сыграться

Вашему вниманию анонс очередного выпуска программы «Украина футбольная», который выйдет сегодня, 6 апреля, в 21:00 на телеканале XSPORT. Гость – наставник «Диназа» Владимир Бондаренко.
В выпуске:
- «Ингулец» продолжает удивлять, «Черноморец» должен сыграться;
- «Металлист 1925» играет по календарю... в киберфутбол, а «Металлург» проводит батлы;
- ретро: почему Харьков называют зрительской столицей соревнований ПФЛ;
- Вторая лига в прицеле «Украина футбольной»: «Верес», «Калуш», «Диназ» и «Энергия».
Источник — ПФЛ
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