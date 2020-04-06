Украина футбольная: Ингулец удивляет, Черноморец должен сыграться

Анонс очередного выпуска информационно-аналитической программы ПФЛ

  • 06.04.2020 13:32
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Украина футбольная: Ингулец удивляет, Черноморец должен сыграться
© ПФЛ

Вашему вниманию анонс очередного выпуска программы «Украина футбольная», который выйдет сегодня, 6 апреля, в 21:00 на телеканале XSPORT. Гость – наставник «Диназа» Владимир Бондаренко.
 
В выпуске:
 
- «Ингулец» продолжает удивлять, «Черноморец» должен сыграться;
 
- «Металлист 1925» играет по календарю... в киберфутбол, а «Металлург» проводит батлы;
 
- ретро: почему Харьков называют зрительской столицей соревнований ПФЛ;
 
- Вторая лига в прицеле «Украина футбольной»: «Верес», «Калуш», «Диназ» и «Энергия».

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Источник — ПФЛ

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