КАРДАШ: «До пандемии ветеранский футбол был бальзамом на душу»

Экс-полузащитник «Динамо» не представляет своей жизни без футбола

  • 06.04.2020 12:39
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КАРДАШ: «До пандемии ветеранский футбол был бальзамом на душу»
© Динамо Киев от Шурика. Василий Кардаш

Бывший хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Василий Кардаш рассказал о выступлениях на турнирах для ветеранов футбола.

– Как часто сейчас играете в футбол?
– Иногда собираемся поиграть с друзьями, бывшими футболистами, играем в свое удовольствие. К сожалению, не так часто выпадает возможность сыграть в ветеранских матчах.

– Удовольствие от ветеранского футбола присутствует или нельзя его сравнить с активными выступлениями?
– Конечно, присутствует! Если ты занимался любимым делом не одно десятилетие, нельзя просто так бросить. Конечно, не те скорости, но мы играем в свое удовольствие, выбрасываем негативные эмоции, получаем заряд энергии. Особенно приятно было выйти за ветеранов в хорошие времена - до пандемии коронавируса COVID-19, чтобы были болельщики. Это вообще бальзам на душу!

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Источник — ФК Динамо Киев

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