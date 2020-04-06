КАРДАШ: «До пандемии ветеранский футбол был бальзамом на душу»

Бывший хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Василий Кардаш рассказал о выступлениях на турнирах для ветеранов футбола.

– Как часто сейчас играете в футбол?

– Иногда собираемся поиграть с друзьями, бывшими футболистами, играем в свое удовольствие. К сожалению, не так часто выпадает возможность сыграть в ветеранских матчах.

– Удовольствие от ветеранского футбола присутствует или нельзя его сравнить с активными выступлениями?

– Конечно, присутствует! Если ты занимался любимым делом не одно десятилетие, нельзя просто так бросить. Конечно, не те скорости, но мы играем в свое удовольствие, выбрасываем негативные эмоции, получаем заряд энергии. Особенно приятно было выйти за ветеранов в хорошие времена - до пандемии коронавируса COVID-19, чтобы были болельщики. Это вообще бальзам на душу!