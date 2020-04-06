Врач Реймса, заразившись коронавирусом, покончил с собой

Врач «Реймса» Бернар Гонсалес совершил самоубийство, находясь на самоизоляции вместе со своей женой. 60-летний Гонсалес был заражен COVID-19.
По информации источника, врач в предсмертной записке объяснил свое решение заболеванием коронавирусом. Бернар Гонсалес работал в клубе на протяжении 23 лет.
Отметим, что во Франции коронавирусом заразилось больше 90 тысяч человек. 7 562 человека погибли.
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Источник — ФК Реймс
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