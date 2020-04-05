Диего МАРАДОНА: «Клубы обращаются с футболистами как с рабами»

Знаменитый аргентинец отмечает, что игрокам нужна зарплата, чтобы кушать

  • 05.04.2020 21:41
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Диего МАРАДОНА: «Клубы обращаются с футболистами как с рабами»
© ФК Дорадос. Диего Марадона

Знаменитый аргентинский футболист прошлого Диего Марадона считает, что клубы используют пандемию коронавируса в своих целях и злоупотребляют снижением зарплат в футболе из-за приостановки турниров:

«Есть клубы, которые пользуются моментом, чтобы не платить своим игрокам. Они обращались с футболистами как с рабами долгое время.

Создается впечатление, что в этих клубах всегда была пандемия. Мы не должны искать оправданий, потому что игрокам нужна их зарплата, чтобы кушать.

Есть игроки, которые могут не брать вообще зарплату за это время, это правда, и мы это знаем. Но есть игроки, которые не могут отдать зарплату даже за месяц. И клубы должны платить им, а они ищут способ отказаться от платежей».

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Источник — Ole

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