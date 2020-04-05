Александр БАБИЧ: «У Мариуполя сейчас все стабильно, зарплату платят»

Наставник «Мариуполя» Александр Бабич заявил, что пока что в клубе все стабильно и зарплату выплачивают, несмотря на паузу в УПЛ из-за пандемии коронавируса.

«Мы получаем официальную зарплату, платим официально налоги. Сейчас получили аванс, в конце месяца должна прийти зарплата. На данный момент все стабильно, зарплата выплачивается».

«Пока все стабильно, но не знаем, как дальше будет развиваться ситуация. При любом развитии нужно правильно находить диалог, компромисс», – сказал Бабич в комментарии Футбольному формату.