Руководство Серии A заявило, что никаких общих рекомендаций по уменьшению зарплат игроков давать не будет и каждый клуб должен сам решать эту проблему.

Напомним, ранее АПЛ рекомендовала всем клубам сократить зарплаты футболистов на одинаковый уровень - на 30%.

В Италии же каждый клуб будет сам решать, что делать с зарплатами. Первым об уменьшении договорился «Ювентус», который еще на прошлой неделе заявил об этом официально.

Кроме того, соглашения с игроками достиг «Интер».