Руководство Серии A заявило, что никаких общих рекомендаций по уменьшению зарплат игроков давать не будет и каждый клуб должен сам решать эту проблему.
Напомним, ранее АПЛ рекомендовала всем клубам сократить зарплаты футболистов на одинаковый уровень - на 30%.
В Италии же каждый клуб будет сам решать, что делать с зарплатами. Первым об уменьшении договорился «Ювентус», который еще на прошлой неделе заявил об этом официально.
Кроме того, соглашения с игроками достиг «Интер».
Источник — Football-Italia
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