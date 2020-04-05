Символическая сборная АПЛ: большинство игроков из Ливерпуля

Обнародована символическая сборная лучших игроков текущего сезона АПЛ

  • 05.04.2020 20:18
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Символическая сборная АПЛ: большинство игроков из Ливерпуля
© Sky Sports

Обнародована символическая сборная лучших игроков текущего сезона Английской Премьер-лиги по версии Sky Sports. Специалисты включили в команду сразу 6 игроков «Ливерпуля», лидера чемпионата.

Символическая сборная АПЛ по версии Sky Sports:

Вратарь: Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – «Ливерпуль»), Джек О’Коннелл («Шеффилд Юнайтед»).

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Уилфред Ндиди («Лестер»).

Нападающие: Садио Мане, Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер»).

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Источник — Sport.ua

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