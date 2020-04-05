Манчестер Сити не будет просить у правительства деньги. Ливерпуль участвует

Клуб намерен справиться своими силами

  • 05.04.2020 19:11
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Манчестер Сити не будет просить у правительства деньги. Ливерпуль участвует
© twitter.com/mancity

Ранее стало известно, что «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и еще ряд клубов АПЛ намерены воспользоваться помощью программы правительства Великобритании, которая на время пандемии коронавируса покрывает 80% зарплаты работников, которых отправляют в вынужденные отпуска.

Однако «Манчестер Сити» не собирается использовать эту государственную программу.

Клуб отправил всем работникам (не футболистам или тренерскому штабу) письма, где заверил, что все сохранят свои должности и нынешние зарплаты, несмотря на то, что матчей нет и сезон в ближайшее время не возобновится.

Что касается футболистов, то ранее в АПЛ рекомендовали клубам начать обсуждать с игроками уменьшение зарплат на 30%.

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Источник — Reuters

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