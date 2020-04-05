Клуб АПЛ: «В августе деньги закончатся и это будет конец»

«Бернли» рискует обанкротиться, если сезон не возобновится

  • 05.04.2020 18:39
  • 561 просмотр
  • 1 комментарий
Клуб АПЛ: «В августе деньги закончатся и это будет конец»
© twitter.com/BurnleyOfficial

Скромный клуб АПЛ «Бернли» может прекратить существование, если сезон не возобновится до августа и никто не получит свою часть денег за телевизионные права.

«Факт в том, если мы не доиграем нынешний сезон и в августе все еще ничего не будет понятно, то у нас просто закончатся деньги. Это будет конец».

«По этой причине все очень хотят закончить чемпионат, если ситуация с пандемией улучшится. Закончить сезон - единственный выход для большинства клубов», - сказал глава «Бернли» Майк Гарлик.

Отметим, что клубы АПЛ все еще не договорились с игроками о понижении зарплат, поэтому вынуждены платить полные суммы, несмотря на отсутствие матчей.

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Источник — Reuters

(3 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 05.04.2020 18:55
    0
    А можливо це буде початок (відродження) чесного футболу, коли такі клуби як Стяуа Бухарест, Црвена Звезда, Динамо Київ, Бенфіка, ПСВ зможуть грати на рівні з МанСіті, Ювентусом чи Реалом.
    А зараз без бабла виграти Лігу Чемпіонів нереально. Та й уже там грають не лише чемпіони, а навіть 4-і команди з топ-ліг.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 05.04.2020 18:55
    0
    А можливо це буде початок (відродження) чесного футболу, коли такі клуби як Стяуа Бухарест, Црвена Звезда, Динамо Київ, Бенфіка, ПСВ зможуть грати на рівні з МанСіті, Ювентусом чи Реалом.
    А зараз без бабла виграти Лігу Чемпіонів нереально. Та й уже там грають не лише чемпіони, а навіть 4-і команди з топ-ліг.
    Ссылка
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