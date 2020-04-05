Клуб АПЛ: «В августе деньги закончатся и это будет конец»

Скромный клуб АПЛ «Бернли» может прекратить существование, если сезон не возобновится до августа и никто не получит свою часть денег за телевизионные права.

«Факт в том, если мы не доиграем нынешний сезон и в августе все еще ничего не будет понятно, то у нас просто закончатся деньги. Это будет конец».

«По этой причине все очень хотят закончить чемпионат, если ситуация с пандемией улучшится. Закончить сезон - единственный выход для большинства клубов», - сказал глава «Бернли» Майк Гарлик.

Отметим, что клубы АПЛ все еще не договорились с игроками о понижении зарплат, поэтому вынуждены платить полные суммы, несмотря на отсутствие матчей.