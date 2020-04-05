Чемпионат Беларуси. Витебск добыл минимальную победу

В рамках 3-го тура чемпионата Белаурси «Витебск» на нейтральном поле в Борисове играл против «Смолевичей» и добыл победу с результатом 1:0.

Хозяева набрали 6 очков и поднялся в топ-5 чемпионата. Его соперник остается в зоне вылета.

Чемпионат Беларуси по футболу. 3-й тур.

Витебск - Смолевичи 1:0

Гол: Клопоцкий, 25