Чемпионат Беларуси. Витебск добыл минимальную победу

Продолжаются матчи 3-го тура чемпионата Беларуси

  • 05.04.2020 17:49
  • 260 просмотров
  • 1 комментарий
Чемпионат Беларуси. Витебск добыл минимальную победу
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В рамках 3-го тура чемпионата Белаурси «Витебск» на нейтральном поле в Борисове играл против «Смолевичей» и добыл победу с результатом 1:0.

Хозяева набрали 6 очков и поднялся в топ-5 чемпионата. Его соперник остается в зоне вылета.

Чемпионат Беларуси по футболу. 3-й тур.

Витебск - Смолевичи 1:0
Гол: Клопоцкий, 25

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 05.04.2020 18:02
    0
    Бред. Витебск играл на выезде
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 05.04.2020 18:02
    0
    Бред. Витебск играл на выезде
    Ссылка
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