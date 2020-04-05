Серия A: планируется проверка всех игроков на коронавирус

Пока что до завершения коронавирусного кризиса в Европе еще далеко, но в Италии намерены жестко контролировать спортсменов после их возвращения к командным тренировкам.
Сообщается, что клубы Серии A будут обязаны регулярно проверять всех игроков на коронавирус.
Кроме того, планируется разделить тех футболистов, кто уже переболел и имеет иммунитет, с теми, у кого иммунитета пока нет.
Ожидается, что массовые тесты будут проходить не только футболисты, но и все спортсмены в Италии. При этом даже ориентировочных сроков возвращения спорта пока нет.
Источник — Football-Italia
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