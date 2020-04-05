Серия A: планируется проверка всех игроков на коронавирус

После возвращения к тренировкам

  • 05.04.2020 17:30
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Серия A: планируется проверка всех игроков на коронавирус
© gazzetta.it

Пока что до завершения коронавирусного кризиса в Европе еще далеко, но в Италии намерены жестко контролировать спортсменов после их возвращения к командным тренировкам.

Сообщается, что клубы Серии A будут обязаны регулярно проверять всех игроков на коронавирус.

Кроме того, планируется разделить тех футболистов, кто уже переболел и имеет иммунитет, с теми, у кого иммунитета пока нет.

Ожидается, что массовые тесты будут проходить не только футболисты, но и все спортсмены в Италии. При этом даже ориентировочных сроков возвращения спорта пока нет.

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Источник — Football-Italia

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