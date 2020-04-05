Три игрока Фиорентины вылечились от коронавируса

Хорошие новости для «Фиалок»

  • 05.04.2020 16:32
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Три игрока Фиорентины вылечились от коронавируса
© twitter.com/acffiorentina

«Фиорентина» была среди самых пострадавших клубов Серии A в плане количества заболевших, однако в воскресенье руководство объявило о небольшом улучшении ситуации.

Три игрока полностью излечились от коронавируса и больше не имеет симптомов. Это Патрик Кутроне, Герман Пеццелья и Душан Влахович.

Ранее официально заболевания среди игроков подтвердили «Сампдория», «Ювентус», «Аталанта» и «Верона».

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Источник — Football-Italia

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