Три игрока Фиорентины вылечились от коронавируса

«Фиорентина» была среди самых пострадавших клубов Серии A в плане количества заболевших, однако в воскресенье руководство объявило о небольшом улучшении ситуации.
Три игрока полностью излечились от коронавируса и больше не имеет симптомов. Это Патрик Кутроне, Герман Пеццелья и Душан Влахович.
Ранее официально заболевания среди игроков подтвердили «Сампдория», «Ювентус», «Аталанта» и «Верона».
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Источник — Football-Italia
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