Динамо вновь продлило карантин. Игроки продолжат работу индивидуально

«Динамо» объявило, что карантин в клубе вновь продлен - на этот раз до 24-го апреля.

До этого срока действует и всеукраинский карантин, объявленный Кабинетом министров, но ожидается, что он будет продлен как минимум до середины мая.

Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по предоставленной программе, в которой были учтены все необходимые изменения и даны рекомендации в связи со сложившейся ситуацией.

Руководство и тренерский штаб «Динамо» ожидают от футболистов клуба обязательного соблюдения новых правил карантина и выполнения индивидуальных тренировок.