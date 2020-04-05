Динамо вновь продлило карантин. Игроки продолжат работу индивидуально

«Динамо» объявило, что карантин в клубе вновь продлен - на этот раз до 24-го апреля.
До этого срока действует и всеукраинский карантин, объявленный Кабинетом министров, но ожидается, что он будет продлен как минимум до середины мая.
Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по предоставленной программе, в которой были учтены все необходимые изменения и даны рекомендации в связи со сложившейся ситуацией.
Руководство и тренерский штаб «Динамо» ожидают от футболистов клуба обязательного соблюдения новых правил карантина и выполнения индивидуальных тренировок.
Источник — ФК Динамо Киев
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