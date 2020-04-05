Динамо вновь продлило карантин. Игроки продолжат работу индивидуально

Киевский клуб снова продлил изоляцию игроков

  • 05.04.2020 16:12
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Динамо вновь продлило карантин. Игроки продолжат работу индивидуально
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» объявило, что карантин в клубе вновь продлен - на этот раз до 24-го апреля.

До этого срока действует и всеукраинский карантин, объявленный Кабинетом министров, но ожидается, что он будет продлен как минимум до середины мая.

Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по предоставленной программе, в которой были учтены все необходимые изменения и даны рекомендации в связи со сложившейся ситуацией.

Руководство и тренерский штаб «Динамо» ожидают от футболистов клуба обязательного соблюдения новых правил карантина и выполнения индивидуальных тренировок.

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Источник — ФК Динамо Киев

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