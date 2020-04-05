Фаны Брюгге написали УЕФА письмо: «Вас интересуют только деньги»

Чемпионат Бельгии первым решил не искать возможности возобновить сезон, а закончил его уже сейчас. Чемпионом признали «Брюгге», однако в УЕФА недовольны самовольным решением бельгийцев.

Президент УЕФА Александер Чеферин пригрозил стране исключением клубов из еврокубков, что возмутило болельщиков «Брюгге», написавших организации письмо.

«Господин Чеферин, мы вас не понимаем в это сложное время. Вы рассказываете про тяжелое решение перенести Евро, но вас интересует не солидарность всех чемпионатов, а только деньги».

«Вы бы лучше обратили внимание на чемпионат Беларуси, который продолжается, несмотря на пандемию. Здоровье сейчас важнее всего».

«Вы считаете, что футбол без болельщиков на стадионах лучше, чем вообще без футбола? Тогда вы ничего не понимаете. Мы просим вас принимать разумные решения», - заявили фаны команды.