Фаны Брюгге написали УЕФА письмо: «Вас интересуют только деньги»

Болельщики недовольны возможным исключением клуба из еврокубков

  • 05.04.2020 15:33
  • 294 просмотра
  • 2 комментария
Фаны Брюгге написали УЕФА письмо: «Вас интересуют только деньги»
© voetbalkrant.com

Чемпионат Бельгии первым решил не искать возможности возобновить сезон, а закончил его уже сейчас. Чемпионом признали «Брюгге», однако в УЕФА недовольны самовольным решением бельгийцев.

Президент УЕФА Александер Чеферин пригрозил стране исключением клубов из еврокубков, что возмутило болельщиков «Брюгге», написавших организации письмо.

«Господин Чеферин, мы вас не понимаем в это сложное время. Вы рассказываете про тяжелое решение перенести Евро, но вас интересует не солидарность всех чемпионатов, а только деньги».

«Вы бы лучше обратили внимание на чемпионат Беларуси, который продолжается, несмотря на пандемию. Здоровье сейчас важнее всего».

«Вы считаете, что футбол без болельщиков на стадионах лучше, чем вообще без футбола? Тогда вы ничего не понимаете. Мы просим вас принимать разумные решения», - заявили фаны команды.

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Источник — Voetbal Nieuws

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 05.04.2020 15:41
    -1
    Заявление Чеферина напоминает"тот кто не с нами,тот против нас",дешёвый шантажист
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 05.04.2020 15:39
    +2
    А УЕФА им ответило мы знаем!!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 05.04.2020 15:39
    +2
    А УЕФА им ответило мы знаем!!
    Ссылка
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