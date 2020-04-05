Букмекеры: в топе ставки на чемпионаты Беларуси и Бурунди, а также гречка

Отсутствие мировых и украинских спортивных событий серьезно ударили по букмекерам в нашей стране, но спасение приходит из Беларуси, а также выручают необычные ставки.

Все футбольные матчи Высшей лиги Беларуси входят в топ-5 по популярности ставок как на сайте букмекерской компании Parimatch, так и на сайте их конкурентов Favbet — двух ключевых игроков, доступных на украинском рынке онлайн-беттинга. Дальше в списке популярных среди игроков традиционных видов спорта — белорусский хоккей и футбольная премьер-лига Республики Бурунди.

Тяжелая ситуация вынудила букмекеров увеличить количество ставок на необычные события, которые ранее просто считались маркетинговым трюком.

В Parimatch принимают специальные ставки на цену гречки, на то, что Netflix объявит о съемках фильма или сериала о пандемии COVID-19, и на то, что в 2020 году в Украине запретят к показу фильмы, в кадре которых есть скопления более 10 человек.

В Favbet также расширили количество линий специальных ставок. Появилась, например, линия «Коронавирус», где клиентам предлагается определить, будет ли продлен карантин после 24 апреля, или например, сделать юмористическую ставку «Даст ли Олег Винник минимум 30-минутный концерт в своем Instagram до 1 мая».

Тем не менее, обе букмекерские компании в комментарии сайту «Новое время» заявили о большом сокращении денежного потока.