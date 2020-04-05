Тони Паркер может стать новым президентом Лиона

В данный момент известный в прошлом игрок НБА является владельцем баскетбольного клуба АСВЕЛ

  • 05.04.2020 14:00
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Тони Паркер может стать новым президентом Лиона
© ФК Лион. Тони Паркер и Жан-Мишель Ола

Бывший игрок «Сан-Антонио Сперс» и «Шарлотт Хорнетс» Тони Паркер может стать президентом ФК «Лион».

В данный момент Паркер является президентом баскетбольного клуба АСВЕЛ, который является частью агломерации Лион. Как утверждает Eurohoops, нынешний президент «Лиона» Жан-Мишель Ола считает Паркера своим приемником. Ожидается, что Паркер возглавит «Лион» в 2024 году.

Паркер является четырехкратным чемпионом НБА, а также чемпионом, серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы.

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Источник — Eurohoops

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