Тони Паркер может стать новым президентом Лиона

Бывший игрок «Сан-Антонио Сперс» и «Шарлотт Хорнетс» Тони Паркер может стать президентом ФК «Лион».

В данный момент Паркер является президентом баскетбольного клуба АСВЕЛ, который является частью агломерации Лион. Как утверждает Eurohoops, нынешний президент «Лиона» Жан-Мишель Ола считает Паркера своим приемником. Ожидается, что Паркер возглавит «Лион» в 2024 году.

Паркер является четырехкратным чемпионом НБА, а также чемпионом, серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы.