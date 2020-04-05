«Он все еще нацист». В Испании не оценили помощь Зозули больницам

Нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля решил сделать свой вклад в борьбу с пандемией вируса COVID-19.
Зозуля подарил специальную шарнирно-сочлененную кровать отделению интенсивной терапии больницы общего профиля в Альбасете.
Однако не все болельщики оказались благодарны украинцу. В Twitter фанаты вновь стали оскорблять украинца, некоторые встали на защиту Зозули.
- Он все еще чертов нацист;
- Он уже сделал больше, чем все антифа вместе;
- В эти времена идеологии являются наименее важными;
- Великолепно Роман. Спасибо большое, нацист!;
Один из пользователей написал «Спасибо, Роман» и прикрепил фото Гитлера в больнице.
MUCHAS GRACIAS DON ROMAN!!! pic.twitter.com/QnANPCtHyZ— NUNCA_GRIS (@SR_BRUS) April 2, 2020
Отметим, что в комментариях было много пользователей, которые оказали поддержку Зозуле и поблагодарили его.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.