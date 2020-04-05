«Он все еще нацист». В Испании не оценили помощь Зозули больницам

Нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля решил сделать свой вклад в борьбу с пандемией вируса COVID-19.

Зозуля подарил специальную шарнирно-сочлененную кровать отделению интенсивной терапии больницы общего профиля в Альбасете.

Однако не все болельщики оказались благодарны украинцу. В Twitter фанаты вновь стали оскорблять украинца, некоторые встали на защиту Зозули.

- Он все еще чертов нацист;

- Он уже сделал больше, чем все антифа вместе;

- В эти времена идеологии являются наименее важными;

- Великолепно Роман. Спасибо большое, нацист!;

Один из пользователей написал «Спасибо, Роман» и прикрепил фото Гитлера в больнице.

Отметим, что в комментариях было много пользователей, которые оказали поддержку Зозуле и поблагодарили его.