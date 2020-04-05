«Он все еще нацист». В Испании не оценили помощь Зозули больницам

Одиозные фанаты по своему отреагировали на благородный жест украинского футболиста

  • 05.04.2020 08:39
  • 2313 просмотров
  • 4 комментария
«Он все еще нацист». В Испании не оценили помощь Зозули больницам
© ФК Альбасете. Роман Зозуля

Нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля решил сделать свой вклад в борьбу с пандемией вируса COVID-19.

Зозуля подарил специальную шарнирно-сочлененную кровать отделению интенсивной терапии больницы общего профиля в Альбасете.

Однако не все болельщики оказались благодарны украинцу. В Twitter фанаты вновь стали оскорблять украинца, некоторые встали на защиту Зозули.

- Он все еще чертов нацист;
- Он уже сделал больше, чем все антифа вместе;

- В эти времена идеологии являются наименее важными;
- Великолепно Роман. Спасибо большое, нацист!; 

Один из пользователей написал «Спасибо, Роман» и прикрепил фото Гитлера в больнице.

 

 

 

Отметим, что в комментариях было много пользователей, которые оказали поддержку Зозуле и поблагодарили его.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    mustapha
      mustapha, 05.04.2020 09:57
    0
    Виктор Иванов, 05.04.2020 09:53
    А кто купил липовых студентов 2013? Ведь там впереди сначала были корчинские титухи, ультра дк и псы, которые потом растворились в толпе, оставив ротозеев под ответку мвд... Или ты это проспал 30-го ноября?
    Ти мабуть і дотепер давишся наколотими апельсинами?Добре ж тебе ними затарили.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.04.2020 09:53
    -1
    mustapha, 05.04.2020 09:45
    А хоба можна чекати чогось іншого від куплених рашистами з потрохами місцевих олігофренів?Вони ж харчуються з путлєровського корита.
    А кто купил липовых студентов 2013? Ведь там впереди сначала были корчинские титухи, ультра дк и псы, которые потом растворились в толпе, оставив ротозеев под ответку мвд... Или ты это проспал 30-го ноября?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.04.2020 09:50
    0
    Ну а что? Они так же тверды, как и ультра ДК 2013-14 с бутылками КМ. Чем они хуже?
    Ссылка
    mustapha
      mustapha, 05.04.2020 09:45
    -1
    А хоба можна чекати чогось іншого від куплених рашистами з потрохами місцевих олігофренів?Вони ж харчуються з путлєровського корита.
    Ссылка
    mustapha
      mustapha, 05.04.2020 09:57
    0
    Виктор Иванов, 05.04.2020 09:53
    А кто купил липовых студентов 2013? Ведь там впереди сначала были корчинские титухи, ультра дк и псы, которые потом растворились в толпе, оставив ротозеев под ответку мвд... Или ты это проспал 30-го ноября?
    Ти мабуть і дотепер давишся наколотими апельсинами?Добре ж тебе ними затарили.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.04.2020 09:50
    0
    Ну а что? Они так же тверды, как и ультра ДК 2013-14 с бутылками КМ. Чем они хуже?
    Ссылка
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