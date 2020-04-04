Александр БАБИЧ: «Трансфер Вакулы в Шахтер — это прогресс»

Наставник «Мариуполя» поделился стратегией развития клуба

  • 04.04.2020 23:45
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  • 1 комментарий
Александр БАБИЧ: «Трансфер Вакулы в Шахтер — это прогресс»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич рассказал о стратегии развитии украинского клуба.

— Количество молодежи зимой у вас не только не уменьшилось, но и увеличилось.
— Да, у нас вектор развития выстроен таким образом, что мы работаем над развитием молодых талантов. В идеале клуб должен выйти на самоокупаемость. Определенный прогресс уже есть — например, трансфер Вакулы в «Шахтер». Однако мы все понимаем, что развитие молодежи без хотя бы одного опытного игрока в каждой линии будет происходить медленнее.

— И это нужно совмещать с решением турнирных задач…
— Сложно говорить о прогрессе молодых игроков, если нет положительного результата. Разумеется, можно воспитывать таланты даже не побеждая. Но это более длинный путь. Мы хотим видеть два в одном — и рост футболистов, и достижение турнирных целей. А они в нынешнем сезоне выглядят так: в Кубке Украины — выход в финал, в чемпионате Украины — участие в плей-офф за место в Лиге Европы.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 04.04.2020 23:55
    +1
    таких "прогресів" не менше десятка можна нарахувати... чомусь Віценець і Фомін одразу на думку спадають... Боюсь у Вакули такі самі бродіння по орендах будуть!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 04.04.2020 23:55
    +1
    таких "прогресів" не менше десятка можна нарахувати... чомусь Віценець і Фомін одразу на думку спадають... Боюсь у Вакули такі самі бродіння по орендах будуть!
    Ссылка
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