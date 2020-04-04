Александр БАБИЧ: «Трансфер Вакулы в Шахтер — это прогресс»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич рассказал о стратегии развитии украинского клуба.

— Количество молодежи зимой у вас не только не уменьшилось, но и увеличилось.

— Да, у нас вектор развития выстроен таким образом, что мы работаем над развитием молодых талантов. В идеале клуб должен выйти на самоокупаемость. Определенный прогресс уже есть — например, трансфер Вакулы в «Шахтер». Однако мы все понимаем, что развитие молодежи без хотя бы одного опытного игрока в каждой линии будет происходить медленнее.

— И это нужно совмещать с решением турнирных задач…

— Сложно говорить о прогрессе молодых игроков, если нет положительного результата. Разумеется, можно воспитывать таланты даже не побеждая. Но это более длинный путь. Мы хотим видеть два в одном — и рост футболистов, и достижение турнирных целей. А они в нынешнем сезоне выглядят так: в Кубке Украины — выход в финал, в чемпионате Украины — участие в плей-офф за место в Лиге Европы.